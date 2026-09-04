Бескрестнов: За три дні нам не вдалося знайти жодного доказу використання FPV з реактивних "Шахедів" у Києві

Радник президента України Сергій Бескрестнов (Флеш) спростував інформацію щодо використання ворогом FPV-дронів із безпілотника-матки при атаках на Київ та область останні дні, що розповсюджується соціальними мережами.

"За три дні нам не вдалося знайти жодного доказу використання FPV з реактивних "Шахедів" у Києві", – написав він у Фейсбуці у п’ятницю.

У четвер в мережі розповсюджувалась інформація щодо неодноразового використання FPV-дронів з реактивних БпЛА типу Герань-4, котрий виступає в ролі дрона-матки під час атаки на Київ та область.