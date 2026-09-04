Кабмін оновив дорожню карту реформи НУШ до 2029р

Кабінет міністрів України оновив план заходів із реалізації "Нової української школи" (НУШ) на 2026-2029 роки, щоб синхронізувати зміни, які вже впроваджуються, визначити наступні етапи реформи та врахувати нові виклики для української освіти, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Нова українська школа переходить до наступного етапу – завершення впровадження реформи на рівні базової середньої освіти та переходу до профільної старшої школи. Водночас дорожню карту реформи було затверджено ще в 2017 році. Більшість заходів першого та другого етапів НУШ уже виконано, а сам план було створено без урахування умов повномасштабної війни з росією", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві наголосили, що йдеться не про перезапуск НУШ, а про оновлення дорожньої карти вже розпочатої реформи.

"Профільна старша школа. Один із головних акцентів – повноцінне впровадження профільної середньої освіти. План синхронізує розроблення програм і підручників для 10-12 класів, підготовку педагогів, формування мережі закладів профільної середньої освіти та розвиток кар’єрного консультування. Модельні навчальні програми та матеріали для профільної школи передбачено впроваджувати послідовно: для 10 класу – у 2027 році, 11 класу – у 2028 році, 12 класу – у 2029 році", – розповіли в Міносвіти.

Зазначається, що разом із реформою розвиватиметься система, яка допомагатиме підліткам усвідомлено обирати подальшу освітню та професійну траєкторію. Зокрема, план передбачає запровадження професії кар’єрного освітнього радника та підготовку щонайменше 15 тис. таких фахівців, як для базової, так і для старшої школи.

Оновлена дорожня карта також враховує досвід попередніх етапів НУШ і передбачає перехід до дворічного циклу підручникотворення.

Так, для профільної школи підготовка підручників синхронізована з її поетапним упровадженням: 10 клас – 2027 рік, 11 клас – 2028 рік, 12 клас – 2029 рік.

Крім того, план передбачає вдосконалення професійного розвитку вчителів, розвиток супервізії та педагогічної інтернатури, а також цифрові інструменти для цієї сфери.

Серед іншого, план передбачає створення системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання, а також підготовку до поетапного впровадження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання після відновлення державної підсумкової атестації (ДПА), коли це дозволятиме безпекова ситуація.

"Оновлена дорожня карта посилює систему моніторингу якості освіти та участь України в міжнародних дослідженнях, зокрема PISA та TALIS. Дані мають допомагати оцінювати не лише виконання окремих заходів, а й те, наскільки система освіти є стійкою та ефективною, зокрема в умовах війни", – йдеться в повідомленні.

Також упродовж 2026-2029 років передбачено розвиток аналітичних інструментів на основі даних програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ) для управління реформою, підвищення прозорості та поступового зменшення бюрократичного навантаження на заклади освіти.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувало пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартував другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, упродовж якого 150 пілотних закладів освіти апробуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10-12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

На кінець березня у Міносвіти повідомляли, що майже 90% громад в Україні вже сформували мережі академічних ліцеїв, або перебувають на фінальній стадії їх формування.

Освітня омбудсменка Надія Лещик підтримує реформу НУШ і заявляє, що її відтермінування матиме негативні наслідки для держави.