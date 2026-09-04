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У Броварах зафіксовано погіршення якості повітря

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У Броварах станом на 4 вересня спостерігається погіршення стану атмосферного повітря, свідчать результати цілодобового моніторингу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Основним забруднювачем в помірних концентраціях зараз є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень", – йдеться у повідомленні КОВА.

Раніше повідомлялося, що у Броварах через ворожу атаку виникла пожежа на одному з промпідприємств міста. Наразі по місту розповсюджується дим від пожежі.

Фахівці радять зачинити вікна та, за можливості, скоротити тривале перебування на відкритому повітрі. Також варто пити достатньо води.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

Пост спостереження у місті Узин тимчасово не працює у зв’язку із відсутністю електроживлення.

#якість_повітря #погіршення #бровари
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