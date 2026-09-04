Україна повинна посилити захист жінок від насильства на тлі викликів, спричинених війною Росії, – звіт Ради Європи

Рада Європи оприлюднила перший з моменту ратифікації Україною звіт про виконання Стамбульської конвенції з питань боротьби з насильством щодо жінок. Є значний прогрес, але є ще над чим працювати – Київ повинен посилити захист жінок від насильства, пов’язаного з війною Росії, покарання за насильство ще занадто м’яке.

Про це у п’ятницю повідомляє пресслужба Ради Європи. Як відомо, Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію у липні 2022 року.

"У своєму звіті про базову оцінку, опублікованому сьогодні, у п’ятницю, Група експертів Ради Європи з питань боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством (GREVIO) високо оцінює сильну політичну волю України щодо виконання Стамбульської конвенції та кроки, вжиті для захисту жінок від насильства, незважаючи на величезні виклики, спричинені агресивною війною Росії. У звіті також пояснюється багато способів, якими вплив жінок на гендерно зумовлене насильство помножився в результаті війни. Висновки GREVIO, відображені в цьому звіті, ґрунтуються на внеску органів влади, неурядових організацій, а також на оціночному візиті до Києва у травні 2025 року", – йдеться у поясненні щодо висновків.

Зокрема, фактором навантаження на здатність органів влади запобігати насильству та боротися з ним названі великі переміщення населення, проблеми безпеки фахівців, які реагують на насильство щодо жінок на місцях, обмежені людські та фінансові ресурси, а також численні перешкоди у наданні послуг населенню, постраждалому від війни. "GREVIO наголошує на необхідності вжиття рішучих заходів для забезпечення безпеки жінок та дівчат від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, а також від форм насильства, таких як домашнє насильство, які проявляються по-різному або більш глибоко під час конфлікту", – наголошується в повідомленні.

В Раді Європи зазначили удосконалені закони, кращий захист жертв та навчання фахівців. "Українська влада почала вживати заходів для кращого узгодження законодавства з Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству та боротьбу з ними ще до ратифікації, прийнявши у 2017 році Закон про запобігання домашньому насильству та боротьбу з ним. З того часу продовжуються важливі законодавчі зміни: Україна прийняла визначення зґвалтування на основі згоди, а сексуальні домагання були визнані правопорушенням у 2024 році. Також було вжито заходів для боротьби з гендерною нерівністю, яка є корінною причиною насильства щодо жінок, зокрема через освіту. У звіті також високо оцінюється тісне співробітництво державних органів з організаціями з прав жінок для підтримки жінок, які стали жертвами насильства", – деталізується в пресрелізі.

Крім того, названі інші позитивні зміни, які включають наявність близько 700 мобільних груп, що складаються з психологів, соціальних працівників та медичних працівників, які безпосередньо допомагають жертвам домашнього насильства, особливо у сільській місцевості. "Створення Національного навчального центру реагування на гендерно зумовлене насильство для підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з жінками-жертвами, є ще одним багатообіцяючим кроком", – наголошується в повідомленні.

У звіті також високо оцінюються комплексні зусилля влади з початку війни, підтримані міжнародними партнерами, щодо забезпечення широкого навчання поліцейських, прокурорів та судово-медичних експертів, а також забезпечення їх найсучаснішими технічними та юридичними навичками для ефективного переслідування сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. "Ці кроки важливі для притягнення винних до відповідальності та підтримки жертв. У ньому також підкреслюються широкомасштабні зусилля, спрямовані на забезпечення того, щоб українські військові надавали достатній захист від випадків гендерно зумовленого насильства, включаючи сексуальні домагання, щодо своїх жінок-особистостей (приблизно 70 тис осіб), та канали повідомлення про них. Крім того, GREVIO вітає усвідомлення владою впливу війни на частоту та тяжкість випадків домашнього насильства, з якими жінки стикаються з цим, а також заходи, вжиті для підготовки військовослужбовців до повернення до цивільного життя та зменшення ризику домашнього насильства", – деталізується в пресрелізі.

Разом з тим, в доповіді мова йде і про подальші дії, які необхідні для покращення реагування на насильство щодо жінок. "Незважаючи на численні позитивні зрушення, у звіті наголошується на необхідності забезпечення послідовного впровадження Стамбульської конвенції по всій країні та охоплення всіх форм насильства щодо жінок, що охоплюються Стамбульською конвенцією, окрім домашнього насильства", – сказано в повідомленні.

GREVIO також закликає до вжиття додаткових заходів для підвищення обізнаності громадськості про різні прояви насильства, а також для зменшення стигми, з якою стикаються жінки, які стали жертвами насильства, включаючи жертв сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з боку російських солдатів. Також вказується на зростаючий зв’язок між активною військовою службою та вчиненням тяжкого домашнього насильства в Україні, труднощі, з якими стикаються жінки, повідомляючи про таке насильство, та закликається до вирішення цього питання.

У звіті висвітлюються інші кроки, які слід вжити для покращення реагування кримінального правосуддя на насильство щодо жінок. До них належать винесення ефективних, пропорційних та стримуючих покарань за правопорушення, пов’язані з домашнім насильством та іншими формами насильства щодо жінок, щоб забезпечити відповідальність винних у насильстві щодо жінок. GREVIO стурбована тим фактом, що покарання, як правило, є м’якими та часто обмежуються штрафом та громадськими роботами.

У звіті також підкреслюється відсутність захисту, що надається дітям, які зазнали домашнього насильства, оскільки їхня присутність у ситуаціях домашнього насильства не реєструється систематично, а також нестача в наданні їм психологічної допомоги. Крім того, у звіті йдеться про необхідність покращення в галузі цивільного права, щоб забезпечити повне врахування органами влади випадків домашнього насильства під час вирішення питань права опіки.