На Одещині можливі мережеві обмеження внаслідок чергової нічної атаки РФ на енергооб'єкти

В ніч на 4 вересня ворог знову атакував об’єкти енергетичної інфраструктури Одеської області, повідомило Міністерство енергетики України в п’ятницю.

"Можливе застосування мережевих обмежень для запобігання перевантаженню обладнання та аварійним ситуаціям", – зазначили у відомстві.

За інформацією Міненерго, станом на ранок 4 вересня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів знеструмлена частина споживачів у Харківській, Чернігівській і Сумській областях. Наразі скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Своєю чергою, за даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і 4 вересня, станом на 09:30, воно було таким же, як і попереднього дня – у четвер. Вчора, 3 вересня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 2 вересня.