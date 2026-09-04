Кабмін затвердив програму протидії торгівлі людьми до 2030р з новими підходами до допомоги постраждалим

Кабінет міністрів затвердив державну цільову соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2030 року, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Програма передбачає захист прав та надання комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми та експлуатації… Ухвалений документ, концепція якого була затверджена урядом на початку року, спрямований на модернізацію чинних механізмів запобігання злочинності, підвищення ефективності роботи уповноважених органів, а також на вдосконалення процесів виявлення, ідентифікації та надання комплексної допомоги постраждалим особам", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що однією із ключових новацій програми є травмоорієнтований підхід, що означає, що постраждалій особі більше не доведеться повторно розповідати свою історію різним відомствам, а буде забезпечено швидку ідентифікацію людини та її оперативне перенаправлення за необхідною допомогою.

Зокрема, у межах програми створять єдиний інформаційно-аналітичний простір для обміну даними між державними органами та міжнародними партнерами.

Також планується розширити мережу центрів допомоги постраждалим особам, а також посилити заходи щодо виявлення випадків трудової, сексуальної та інших форм експлуатації.

Крім того, до програми включено заходи, спрямовані на зниження ризиків торгівлі людьми, особливо для жінок і дівчат в інтернеті.

Зокрема, планується використовувати ШІ, щоб виявляти підозрілі оголошення про роботу в мережі, які можуть містити ознаки шахрайства або загрозу експлуатації, а також аналізуватимуть міграційні дані, щоб вчасно помічати напрямки переміщення людей, де можуть бути підвищені ризики шахрайства чи експлуатації.