Росія за останній тиждень 4 рази атакувала пункти пропуску на півдні України – Мінінфраструктури

Російські війська за останній тиждень чотири рази атакували пункти пропуску (ПП) на півдні України, зокрема на кордоні з Молдовою пошкоджень зазнав ПП "Виноградівка - Вулканешти", повністю зруйновано інфраструктуру ПП "Табаки - Мирне", тоді як на кордоні з Румунією під удар потрапив ПП "Орлівка - Ісакча".

Згідно з повідомленням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника у телеграм-каналі, ворог також атакував сервісну зону біля "Рені — Джюрджюлешть", де внаслідок удару постраждали вантажівки, зокрема іноземних перевізників.

"Останні удари показують чітку тенденцію: росія одночасно атакує морські порти, цивільні судна, залізницю та прикордонну інфраструктуру. Фактично — всі основні маршрути, якими Україна забезпечує експорт, імпорт, пасажирські та вантажні перевезення", - пояснив міністр під час брифінгу для представників 27 країн та 5 міжнародних організацій щодо безпекової ситуації країні в умовах посилених російських атак.

За його словами, робота ПП після атак відновлювалась в аварійному режимі протягом 24-48 годин.

У відомстві уточнюють, що наразі необхідно формувати резерв мобільної інфраструктури та обладнання, який можна буде розгортати на місці пошкоджень.

"Паралельно працюємо із сусідніми державами над використанням інфраструктури суміжної сторони та швидким перенаправленням транспортних потоків", - наголосив Калашник.

За даними міністерства, лише у 2026 році вже зафіксовано 198 атак на портову інфраструктуру, з них 95 — на судна в портах та 69 — у морському коридорі.

Серед іншого, за один місяць ворог атакував 28 цивільних торговельних суден у портах Великої Одеси та поблизу узбережжя.

Зазначається, що під російськими ударами перебуває АТ "Укрзалізниця", зокрема від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну здійснено 6,1 тис. атак на залізничну інфраструктуру, а більш ніж 1,5 тис. ударів було завдано цього року.

Внаслідок постійних обстрілів залізничної інфраструктури пошкоджено 509 локомотивів та 249 вагонів, йдеться у повідомленні.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України додав, що звернувся до партнерів з пропозицією передачі локомотивів для підтримки безперервної роботи залізниці.

Окремо Калашник закликав партнерів долучатися до Фонду підтримки транспорту, який адмініструється Литвою та дозволяє державам-партнерам спрямовувати внески на потреби транспортної галузі.

"Російські удари по українській логістиці вже мають прямий вплив за межами України", - підереслив міністр.

У Мінінфраструктури наголошують, що працюють з партнерами над питанням відновлення пошкодженої інфраструктури, резервом обладнання та подальшою підтримкою залізниці й альтернативними рішеннями для збереження транспортного сполучення.