Уряд скоро внесе в Раду законопроєкт щодо імплементації плану захисту нацменшин в освіті – віцепрем'єр Ченцов

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов на полях неформального засідання Ради Європейського Союзу з загальних справ у Дубліні (Ірландія) обговорив з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос подальші кроки України до членства в Євросоюзі.

"Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання європейської інтеграції України, виконання зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу та подальші кроки для реалізації ключових реформ", – йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єра.

Зазначається, що йшлося про виконання Україною домовленостей щодо захисту прав національних меншин, зокрема в освітній сфері.

Віцепрем’єр зазначив, що урядом найближчим часом буде внесено на розгляд Парламенту відповідного законопроєкту, що спрямований на імплементацію передбачених Планом заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України кроків в освітній сфері.

"Окрему увагу приділили важливості ухвалення законодавчих актів, що стосуються євроінтеграційних зобов’язань, зокрема, Плану України в межах Ukraine Facility. Всеволод Ченцов запевнив єврокомісарку, що уряд, Верховна Рада України та інші залучені інституції посилюють координацію для виконання необхідних кроків на шляху до членства в ЄС", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, йшлося про важливість послідовного впровадження реформ, насамперед у сфері верховенства права, а також про важливість збереження динаміки переговорного процесу.

Сторони підкреслили необхідність посилювати діалог з державами-членами ЄС для належного інформування про прогрес України та формування підтримки подальших рішень щодо її вступу.