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ППО збито/подавлено 103 ворожі БпЛА, є влучання на 15 локаціях

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ППО збито/подавлено 103 ворожі БпЛА, є влучання на 15 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та S8000 "Бандероль", на півночі, півдні, сході та центрі країни, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

У ніч на 04 вересня (з 18:00 03 вересня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія", S8000 "Бандероль" із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим, зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – йдеться у повідомленні.

#бандероль #бпла_рф #shahed #ппо #гербера
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