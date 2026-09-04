Петиція до Кабміну про відправку на фронт усіх службовців Нацполіції і ТЦК набрала лише 1,1 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом відправити на фронт всіх службовців Національної поліції і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 3 червня і станом на 4 вересня вона набрала лише 1,1 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Вимагаємо невідкладно мобілізувати до лав Збройних Сил України всіх працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та співробітників Національної поліції на фронт. Їх місце – на передовій, поруч з іншими захисниками України", – йшлося в петиції.

Напередодні завершився збір підписів ще на одну подібну петицію. Зокрема, всього 490 голосів зібрав заклик про те, що співробітники ТЦК та поліції – повинні служити, а в центрах комплектування працювати мали тільки жінки і ветерани.

Петиції даної тематики періодично реєструються на ресурсі уряду, але переважно набирають лише декілька сотень голосів.

Як повідомлялося, станом на квітень 2025 року майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід, а у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування.