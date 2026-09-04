Ворог обстріляв Херсонщину, одна людина загинула і восьмеро постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, одна людина загинула і 8 постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Урожайне, Раківка, Берислав, Високе, Токарівка, Нововоскресенське, Чарівне, Милове, Золота Балка, Біла Криниця, Станіслав, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Іванівка, Антонівка, Новодмитрівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Благовіщенське, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Архангельське, Зміївка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Новоберислав, Саблуківка, Костирка, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникові вежі, господарчі споруди, музей та приватні автомобілі.

Між тим, у четвер зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.