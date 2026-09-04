Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог обстріляв Херсонщину, одна людина загинула і восьмеро постраждали

1 хв читати
Додати як джерело
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Російські війська обстріляли Херсонську область, одна людина загинула і 8 постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Урожайне, Раківка, Берислав, Високе, Токарівка, Нововоскресенське, Чарівне, Милове, Золота Балка, Біла Криниця, Станіслав, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Іванівка, Антонівка, Новодмитрівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Благовіщенське, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Архангельське, Зміївка, Качкарівка, Львове, Михайлівка, Новоберислав, Саблуківка, Костирка, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникові вежі, господарчі споруди, музей та приватні автомобілі.

Між тим, у четвер зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.

#херсонська #постраждалі #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час атак РФ

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, зокрема …

Читати
ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати