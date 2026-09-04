На Софіївській Борщагівці внаслідок нічної атаки РФ зафіксовано влучання по складських приміщеннях – влада

Уночі на Софіївській Борщагівці Київської області зафіксовано влучання російських військ по складських приміщеннях, повідомив в.о. Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

"Цієї ночі зафіксовано влучання по складських приміщеннях на Софіївській Борщагівці. Ворог продовжує атакувати та знищувати цивільну інфраструктуру", – написав Медвідь у телеграмі.

За його словами, на місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Медвідь закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти себе і близьких.