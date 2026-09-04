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Події

Дванадцять постраждалих, у тому числі діти, внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – ОВА

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 12 населених пунктах Харківської області, 12 людей, у тому числі двоє дітей, постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Печеніги зазнали травм чоловіки 65 і 44 років, отримали гостру реакцію на стрес 8 людей, зокрема дівчатка 13 і 9 років; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 57-річного чоловіка; у с. Постольне Золочівської громади поранено 43-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм.

Джерело: https://t.me/synegubov/25435

#украна #постраждалі #харківська #обстріли
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