Дванадцять постраждалих, у тому числі діти, внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 12 населених пунктах Харківської області, 12 людей, у тому числі двоє дітей, постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Печеніги зазнали травм чоловіки 65 і 44 років, отримали гостру реакцію на стрес 8 людей, зокрема дівчатка 13 і 9 років; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 57-річного чоловіка; у с. Постольне Золочівської громади поранено 43-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм.

Джерело: https://t.me/synegubov/25435