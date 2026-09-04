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У Павлоградському районі Дніпропетровщини внаслідок атаки РФ загинули двоє поліцейських, ще один у важкому стані – ОВА

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У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки загинули двоє поліцейських, ще один правоохоронець дістав поранень і перебуває у важкому стані в лікарні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Ганжа.

"У Павлоградському районі противник цілив по Богданівській громаді. Сталася пожежа, понівечена автівка. Загинули двоє поліцейських. Ще один у лікарні у важкому стані", – написав Ганжа в Телеграм.

За його словами, загалом ворог понад 10 разів атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені підприємство та супермаркет.

Ганжа зазначив, що загалом унаслідок атак загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранень.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31825

#дніпропетровська #жертви #обстріли
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