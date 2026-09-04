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До 14 зросла кількість постраждалих від ворожих атак у Києві, серед них дитина – КМДА

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У Києві внаслідок падіння уламків після російських атак за минулу добу постраждали 14 людей, серед них 12-річна дитина, повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Загальна кількість постраждалих становить 14 осіб, серед них – 12-річна дівчинка", – повідомили у КМВА.

За даними адміністрації, уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом'янському районах столиці.

Унаслідок падіння уламків на проїжджу частину та відкриту територію пошкоджено автомобілі. Ушкоджень також зазнав житловий будинок.

У Голосіївському районі працює штаб із надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок атаки.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/20353

#київ #постраждалі #атаки
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