Окупанти за добу втратили 1440 осіб та 500 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1440 окупантів, один танк, 77 артсистем, 8 бронемашин, 1890 БПЛА, а також 500 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.26 склали особового складу – близько 1 493 790 (+1 440) осіб, танків – 12 325 (+1) од, бойових броньованих машин – 25 272 (+8) од, артилерійських систем – 49 162 (+77) од, РСЗВ – 2 088 (+3) од, засоби ППО – 1 604 (+4) од, літаків – 441 (+0) од, гелікоптерів – 355 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 489 (+13) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 497 911 (+1 890) од, крилаті ракети – 5 070 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 143 642 (+492) од, спеціальна техніка – 4 636 (+8) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid06yUqRJubfawRGbZMDvSHbBnYNbxFbC2ePwRF64YFvLoaqTNRvCeuZ7zt8LzFG7ekl