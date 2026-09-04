В Одесі внаслідок ранкової атаки РФ постраждали троє людей і один загиблий, пошкоджені житлові будинки та авто – МВА

(Додано дані про одного загиблого в заголовку і 6 абз.)

Київ. 4 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Унаслідок ранкової атаки російських військ на Одесу постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки та автомобілі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Олег Лисак.

"Ранок в Одесі розпочався з ворожої атаки. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Їм надається необхідна допомога", – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, в одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

На місці працюють відповідні служби, триває обстеження території та фіксація наслідків атаки.

Також розгортається оперативний штаб для допомоги постраждалим.

Лисак пізніше додав ще про одного загиблого внаслідок російської атаки.

Джерело: https://t.me/odesaMVA/3190