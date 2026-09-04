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Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і четверо поранених

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Російські війська на ранок п'ятниці завдали більше 800 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та четверо постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 890 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще четверо – поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район", – написав він.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 12 авіаударів по Комишувасі, Юліївці, Жовтій Кручі, Самійлівці, Тернівці, Омельнику, Микільському, Василівському, Єгорівці, Воздвижівці.

За його словами, 692 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Балабине, Річне, Червонодніпровку, Біленьке, Розумівку, Григорівку, Новояковлівку, Запасне, Веселянку, Новотаврійське, Матвіївку, Степногірськ, Плавні,  Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

Також 186 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому та Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/47599

#постраждалі #запорізька #обстріли
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