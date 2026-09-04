В Одесі внаслідок ранкової атаки РФ постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки та авто – МВА

Унаслідок ранкової атаки російських військ на Одесу постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки та автомобілі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Олег Лисак.
"Ранок в Одесі розпочався з ворожої атаки. На цю хвилину відомо про трьох постраждалих. Їм надається необхідна допомога", – написав Лисак у телеграмі.
За його словами, в одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
На місці працюють відповідні служби, триває обстеження території та фіксація наслідків атаки.
Також розгортається оперативний штаб для допомоги постраждалим.
Джерело: https://t.me/odesaMVA/3189