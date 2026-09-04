4 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 вересня відзначають Всесвітній день тхеквондо, Всесвітній день сексуального здоров'я, День перерви на мистецтво.

В Україні - День митного брокера.

У США – День ледачої мами.

35 років тому, у 1991 році, над будівлею Верховної Ради в Києві вперше підняли синьо-жовтий прапор.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Вавили, єпископа Антіохійського; святого пророка й боговидця Мойсея. Свято ікони Божої Матері "Неопалима купина".

День 1653 Російська агресія - Day 1653 Russian aggression

День митного брокера

Це свято було встановлено 1992 року, коли Державний митний комітет України затвердив перший нормативно-правовий документ, що регламентує діяльність митних брокерів. Митні брокери відіграють важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності, допомагаючи підприємствам з митним оформленням товарів у разі їх перевезення через кордон. Вони забезпечують повний супровід процесу митного оформлення, що значно спрощує роботу компаній.

Всесвітній день тхеквондо

Заснований 2006 року на позачерговій сесії Генеральної Асамблеї Всесвітньої федерації тхеквондо у В’єтнамі. Дата була обрана на честь включення тхеквондо до переліку олімпійських видів спорту 1994 року. Тхеквондо, що в перекладі означає "шлях ноги та кулака", є корейським бойовим мистецтвом, яке поєднує техніки ударів руками і ногами. Це не лише фізична активність, але й філософія, яка сприяє саморозвитку та дисципліні.

Всесвітній день сексуального здоров'я

Започаткований 2010 року за ініціативи Всесвітньої асоціації сексуального здоров’я з метою підвищення обізнаності про важливість сексуального здоров’я. Сексуальне здоров’я включає фізичний, емоційний, інтелектуальний та соціальний добробут, пов’язаний із сексуальністю. Це не лише відсутність хвороб, але й позитивне ставлення до сексуальності та сексуальних відносин, можливість безпечно вести сексуальне життя, яке приносить задоволення, без примусу, насильства та дискримінації.

День перерви на мистецтво

Щорічно в першу п’ятницю вересня відбувається День творчої перерви або День перерви на мистецтво.

Здорове, енергійне та добре збалансоване суспільство – це суспільство, у якому кожен може регулярно займатися мистецтвом. Цей день було створено, щоб зробити мистецтво доступним для ширшої аудиторії та об’єднати спільноти через мистецтво. День арт-перерви — це про кожного.

День лінивих мам

Щороку у першу п’ятницю вересня в США відзначають свято – День лінивих мам або День ледачої мами. Свято спонукає допомогти своїм матусям у домашніх справах та надати їй заслужений вихідний день від її повсякденних завдань, це день, коли мами офіційно можуть дозволити собі бути ледачими, не почуватися винними та не бігти, куди "треба".

Фізична й емоційна втома призводять до емоційного вигорання та депресії, проблем зі здоровʼям, профілактикою такого стану є відпочинок. Мамам радять знайти час подбати про себе, щоб бути в ресурсі піклуватися про своїх дітей.

День ледачої мами – офіційний привід дати мамі відпочити. Усі погоджуються: мама — це людина, яка робить усе й навіть більше. Прання, прибирання, турбота про дітей, хатні справи, робота, безсонні ночі, турботи, планування, і так щодня. Але чи є день, коли мама може просто нічого не робити, і це буде правильно? У США для цього придумали День лінивих мам.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Григорія Григоровича Махова (Махіва) (1886–1952), українського вченого, ґрунтознавця, організатора сільськогосподарської дослідної справи в Україні, який запропонував першу повну класифікацію ґрунтів США, ініціював створення Інституту для вивчення географічних проблем України та США (Німеччина, США);

130 років від дня народження Антонена Арто (1896–1948), французького письменника, поета, драматурга, есеїста, актора, реформатора театру, співзасновника "Театру Альфреда Жаррі" (1927);

120 років від дня народження Макса Людвіга Хенніна Дельбрюка (1906–1981), американського фізика, генетика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1969).

Ще цього дня:

1920 - Головний отаман Армії УНР С.Петлюра затверджує "Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають", де вперше викладає концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;

1928 - Затверджують новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;

1938 - Створюють Українську Національну Оборону ("Карпатська Січ"), яку очолює Степан Росоха;

1965 - У київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 - Над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;

1996 - Колумбійські партизани атакують державні воєнні бази, у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні;

2018 - Офіційно завершується мультсеріал Adventure Time.

Церковне свято

День пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії

Вавила був видатним християнським діячем III століття. Він став єпископом сирійської Антіохії 237 року і служив там протягом 13 років. Під час правління імператора Декія, який був відомий своєю жорстокістю до християн, Вавила був ув’язнений і страчений 250 року. Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.

Після смерті Вавили християни збудували церкву, де зберігали його святі мощі до 351 року. Пізніше їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, де під час перенесення грім знищив поганську святиню Аполлона.

Свято ікони Божої Матері "Неопалима купина"

Свято ікони Божої Матері "Неопалима купина" в Україні цей день асоціюють із незгасною вірою.

Образ Божої Матері "Неопалима Купина" – символ віри, захисту й благодаті.

Образ поєднує Старий і Новий Завіт і символізує непорочне зачаття Марії, вогненну чистоту, благодать, яка спалює гріх, не знищуючи Царицю небесну. Частина елементів – драбина, храм, камінь, кущ – несуть додаткові символи: шлях до спасіння, Божий Престол, схильність до спокуси та непорочність.

Ікону шанують як покровительку проти пожеж, блискавки, грому, а також як захисницю у часи війни, небезпеки та страждання. У народній традиції часто обходили з іконою місця пожежі, щоб вплинути на стихію.

Ікона Божої Матері "Неопалима купина" трансформує біблійний сюжет у новозавітний контекст, показує святу Марію як прообраз Христа і втілення благодаті, яка палає, але не згорає. Вона становить потужний духовний символ для вірян у біді – у війні, стихійних лихах, особистих кризах. В Україні цей тип ікони дуже розповсюджений і має глибоку традицію шанування.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Мойсей, Олександр, Павло, Петро, Степан, Федір, Олена.

З прикмет цього дня:

Дощова та непогожа погода — до сухої осені. Якщо листя з дерев почало швидко опадати, зима прийде рано. Великі мурашники в лісі передвіщають сильну і холодну зиму.

Вас також можуть зацікавити новини: Невеликі дощі пройдуть де-не-де Україною найближчими днями, теплі дні чергуватимуться з прохолодними ночами