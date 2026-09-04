У Кропивницькому після атаки РФ реактивними дронами постраждала людина, пошкоджено багатоповерхівку та підприємство – ОВА

У Кропивницькому внаслідок ударів російських військ реактивними дронами постраждала людина, пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку та підприємства, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Увечері ворог завдав ударів реактивними дронами по обласному центру. Пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Є постраждала людина – їй надано необхідну медичну допомогу", – написав Райкович у Телеграм

За його словами, також зафіксовано влучання на території одного з підприємств, де загорілася покрівля. Ще одна пожежа сталася на відкритій території.

Усі загоряння наразі ліквідовані рятувальниками.

Райкович повідомив, що вранці розпочне роботу спеціальна комісія, яка зафіксує завдані збитки, після чого комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків руйнувань.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/25880