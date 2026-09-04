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Польща запроваджує обмеження на польоти вздовж східного кордону – ЗС країни

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З 10 вересня до 9 грудня 2026 року східна частина Польщі потрапить до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134, йдеться у повідомленні в Х Оперативного командування збройних сил Польщі.

Зона охоплюватиме простір від поверхні землі до рівня польоту FL95, тобто висоти близько 3 кілометрів.

"Отже, (зона) не стосується пасажирських літаків, що літають на більших висотах", – йдеться в повідомленні.

Командування пояснює, що ці обмеження мають забезпечити більш ефективне функціонування військової системи протиповітряної оборони на сході Польщі.

"Запроваджувані заходи мають на меті забезпечити всім елементам системи протиповітряної оборони Республіки Польща належну свободу дій та можливість ефективно реагувати на потенційні загрози, одночасно мінімізуючи вплив цих заходів на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору", – наголошує командування.

Польські військові також опублікували карту, на якій позначено територію, на яку поширюються обмеження.

Найсуворіші обмеження діятимуть у нічний час, тобто від заходу до сходу сонця. У цей час у зоні EP R134 буде введено повну заборону на виконання польотів.

Винятком будуть військові літальні апарати, а також зльоти та посадки з аеропорту Депултиче-Кролевске (EPCD) у районі Хелма, за умови, що ці операції будуть попередньо узгоджені. У нічні години повітряний простір у межах зони матиме статус некласифікованого.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/2095468357780705442

#польща #кордон #обмеження #польоти
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