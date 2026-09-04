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Польща посилює захист свого неба після останніх російських провокацій

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Польща розширює заходи із захисту повітряного простору на тлі останніх провокацій та актів агресії з боку Росії. Відповідне рішення ухвалив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Після нещодавніх російських провокацій та актів агресії я вирішив розширити захист нашого повітряного простору. Ми посилюємо активність наших повітряних сил, включаючи літаки та гелікоптери F-16", – написав Камиш у соцмережі Х.

За його словами, останні тижні показали, що російські провокації набувають різних форм і створюють загрози в районах, які раніше вважалися безпечними.

"Польща постійно стежить за ситуацією на своєму східному кордоні. Ми також зміцнюємо системи швидкого реагування на загрози по всій Польщі", – наголосив він.

Джерело: https://x.com/KosiniakKamysz/status/2095556736786612401

#польща #захист #зс #рф
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