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Кличко: Київ змінює організацію роботи транспорту через тривалі повітряні тривоги

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Київ змінює організацію роботи транспорту через тривалі повітряні тривоги, заявив мер Віталій Кличко.

"Повітряні тривоги паралізували роботу підприємств, паралізували роботу транспорту і взагалі місто знаходиться в колапсі. І нам потрібно в нових умовах знаходити рішення для того, щоб місто далі продовжувало жити і працювати", – сказав Кличко в коментарі Суспільному.

Зазначається, що через обмеження роботи метро місто додатково посилює наземне сполучення. За словами Кличка, 140 автобусів перекинули з інших маршрутів для роботи на напрямках, які дублюють метрополітен.

"Всі сили транспортного напрямку ми кидаємо зараз, щоб зменшити навантаження на метрополітен", – зазначив він.

Водночас Кличко визнав, що автобусами повністю замінити метро складно.

"Найближчим часом зможемо відкрити навіть при повітряній тривозі роботу наших мостів. Це ключові транспортні артерії", – сказав Кличко.

Він додав, що місто разом із військовими працює над змінами до чинних протоколів безпеки. Остаточні рішення щодо таких змін мають бути погоджені на державному рівні. Раніше Київ уже заявляв про намір переглянути порядок організації руху мостами під час тривог.

Кличко також повідомив, що місто шукає можливості додатково посилити транспортне сполучення між правим і лівим берегами та між "червоною" і "зеленою" лініями метро.

Джерело: https://suspilne.media/kyiv/1394998-kiiv-adaptue-transport-do-trivalih-trivog-klicko-anonsuvav-zmini-ruhu-mostami-ta-140-dodatkovih-avtobusiv/

#транспорт #рух #кличко
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