Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга закликав Палату представників США не зволікати з ухваленням закону про санкції проти РФ після удару по заводу Coca-Cola

1 хв читати
Додати як джерело

Російський удар по об'єкту американської компанії Coca-Cola у Київській області є частиною ширшої стратегії РФ, спрямованої на пошкодження економіки США та витіснення американських компаній із міжнародних ринків, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Лише сила поставить Москву на місце. У цьому сенсі ми знову закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії", – написав Сибіга в соцмережі X.

За його словами, удар по об'єкту Coca-Cola "не був поодиноким інцидентом", а став"ще одним навмисним нападом на американські бізнес-інтереси".

Як повідомлялося, в четвер, 3 вересня, росіяни вдарили своїм дроном по заводу Coca-Cola, це чіткий сигнал Росії США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Виробничий об'єкт Coca-Cola у Броварах (Київська обл.) зазнав пошкоджень через удар безпілотником, повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше Bloomberg повідомив, що законопроект про санкції проти Росії, який місяць тому схвалив Сенат США переважною більшістю голосів, зіткнувся зі зростаючим опором у Палаті представників і, ймовірно, буде відкладений щонайменше до листопадових проміжних виборів через побоювання щодо можливого зростання цін на нафту.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2095620108211134826

#рф #coca #сибіга #cola
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час атак РФ

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, зокрема …

Читати
ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати