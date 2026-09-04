Сибіга закликав Палату представників США не зволікати з ухваленням закону про санкції проти РФ після удару по заводу Coca-Cola

Російський удар по об'єкту американської компанії Coca-Cola у Київській області є частиною ширшої стратегії РФ, спрямованої на пошкодження економіки США та витіснення американських компаній із міжнародних ринків, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Лише сила поставить Москву на місце. У цьому сенсі ми знову закликаємо Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії", – написав Сибіга в соцмережі X.

За його словами, удар по об'єкту Coca-Cola "не був поодиноким інцидентом", а став"ще одним навмисним нападом на американські бізнес-інтереси".

Як повідомлялося, в четвер, 3 вересня, росіяни вдарили своїм дроном по заводу Coca-Cola, це чіткий сигнал Росії США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Виробничий об'єкт Coca-Cola у Броварах (Київська обл.) зазнав пошкоджень через удар безпілотником, повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше Bloomberg повідомив, що законопроект про санкції проти Росії, який місяць тому схвалив Сенат США переважною більшістю голосів, зіткнувся зі зростаючим опором у Палаті представників і, ймовірно, буде відкладений щонайменше до листопадових проміжних виборів через побоювання щодо можливого зростання цін на нафту.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2095620108211134826