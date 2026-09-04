На фронті відбулось 199 боїв за добу, найбільше на покровському напрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 199 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 199 бойових зіткнень. Противник завдав 73 авіаційні удари, скинув 209 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6111 дронів-камікадзе та здійснив 2374 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 18 разів штурмував позиції українських підрозділів біля Козачої Лопані, Лимана, Стариці, Вільчі, Охрімівки та Бочкового; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На лиманському напрямку українські оборонці відбили сім спроб загарбників просунутися в районах Копанок, Новоєгорівки, Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Діброви; ще два боєзіткнення тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб загарбників іти вперед поблизу Калеників, Озерного та Кривої Луки; дві атаки тривають.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля, Райського та Павлівки.

Усього 26 атак відбито на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Софіївка, Торецьке, Приют, Білицьке, Шевченко, Добропілля, Новогришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 56 окупантів та 18 – поранено; знищено дев'ять одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та 31 укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, сім артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, вісім пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 157 укриттів противника. Знищено або подавлено 365 безпілотних літальних апаратів різних типів", – йдеться в повідомленні.

Одну атаку окупантів відбили українські захисники на олександрівському напрямку в районі Єгорівки.

Сім атак окупантів зафіксовано на гуляйпільському напрямку в районі населеного пункту Воздвижівка.

На оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника в районах Оріхова та Приморського.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JMsbmctc5vjVpKijqVuwfVDkPRDRzM39igzFrBqbdpDgCmMJBsMZnGm36rcco4NFl