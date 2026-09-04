Законопроект про санкції проти РФ загальмувався в Палаті представників США через побоювання зростання цін на нафту – ЗМІ

Законопроект про санкції проти Росії, який місяць тому схвалив Сенат США переважною більшістю голосів, зіткнувся зі зростаючим опором у Палаті представників і, ймовірно, буде відкладений щонайменше до листопадових проміжних виборів через побоювання щодо можливого зростання цін на нафту, повідомляє Bloomberg.

"Ми всі віримо у введення санкцій проти Росії, але для ухвалення законопроекту необхідна правильна формула", – заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

За даними Bloomberg, законопроект передбачає надання президенту США Дональду Трампу повноважень запроваджувати 100% мита щодо п'яти найбільших покупців російської нафти та природного газу, а також п'яти країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Найбільшими покупцями російської нафти є Китай, Індія та Туреччина.

Джонсон висловив сумнів, що законопроект буде винесений на голосування до проміжних виборів 3 листопада, зазначивши, що Конгрес матиме лише кілька робочих днів у Вашингтоні протягом наступних двох місяців.

Голова комітету Палати представників у закордонних справах Браян Маст заявив, що законопроект частково оцінюється з огляду на його можливий вплив на ціни на бензин. За його словами, якщо Індія та інші покупці російської нафти будуть змушені перейти на закупівлі на інших ринках, що може призвести до зростання цін.

Водночас демократи побоюються, що Трамп використає законопроект як нове юридичне обґрунтування для запровадження широкомасштабних мит. Представник Грегорі Мікс заявив, що не може підтримати документ, який надасть президенту додаткові повноваження щодо мит.

Законопроект був схвалений Сенатом 86 голосами проти 11.

Як повідомлялося, американський сенатор-демократ Річард Блюменталь висловив сподівання, що у вересні поточного року у Палаті представників буде схвалено їхній із Ліндсі Гремом законопроєкт щодо посилення санкцій проти РФ та Ірану.

7 серпня Сенат США схвалив законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ та Ірану. Документ надіслали до Палати представників.

Грем, республіканець з Південної Кароліни, був серед найвідвертіших союзників України в Конгресі в ході багаторічної війни проти РФ, і цей законопроєкт має на меті посилити економічний тиск на Москву через її військове вторгнення в Україну.

Документ також включає розширення санкцій проти Ірану, на яких наполіг президент Дональд Трамп.

Законопроєкт передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Окрім цього, законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, зокрема, "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

Перед голосуванням Президент України Володимир Зеленський, який перебував у Капітолії, зустрівся з усіма сенаторами та закликав їх підтримати законопроєкт, ініційований покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Після цього Зеленський був присутній у залі засідань під час голосування.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-03/russia-sanctions-bill-stalls-in-us-house-amid-tariff-concerns