Корецький: На базі "Дії" створять державний застосунок для інформування про повітряні загрози

На базі державного застосунку "Дія" буде створено окремий застосунок для інформування про повітряні тривоги, рух "Шахедів", інших дронів та ракет, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"На базі "Дії" буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух "Шахедів", дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, від уряду", – сказав Корецький.

Окремо прем'єр повідомив, що найближчим часом буде уточнено режим роботи залізниці.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/392