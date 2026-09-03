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Корецький: На базі "Дії" створять державний застосунок для інформування про повітряні загрози

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На базі державного застосунку "Дія" буде створено окремий застосунок для інформування про повітряні тривоги, рух "Шахедів", інших дронів та ракет, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"На базі "Дії" буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух "Шахедів", дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, від уряду", – сказав Корецький.

Окремо прем'єр повідомив, що найближчим часом буде уточнено режим роботи залізниці.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/392

#тривоги #дія #застосунок
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