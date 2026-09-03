Корецький: Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час атак РФ

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, зокрема запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – це коли атака дронів. Червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару", – написав Корецький у Телеграм.

За його словами, під час "жовтого" рівня тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки та забезпечення доступу відвідувачів і персоналу до укриттів. Уряд дає три місяці на облаштування такого доступу там, де його досі немає.

"Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття", – зазначив прем'єр.

Корецький наголосив, шо при "жовтому" рівні загрози сигнал триватиме 30 сек, а при "червоному" - 1 хв.

За його словами, для закладів освіти і садочків все залишається без змін - за будь-якої тривоги всі переходять в укриття.

Серед іншого, уряд прибирає повторну сирену на відбій тривоги.

Крім того, уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час "жовтого" рівня тривоги та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи, лікарень і станцій метро.

Також Корецький повідомив про вимогу прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.