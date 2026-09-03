Корецький: у Києві місцевій владі рекомендують скоротити комендантську годину

Уряд рекомендує місцевій владі скоригувати тривалість комендантської години, зокрема в Києві, встановивши її з 01:00 до 05:00, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Буде вдосконалено застосування комендантської години, зокрема в Києві в частині руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів від та до вокзалів. Місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00", – сказав Корецький.

За його словами, відповідні рішення уряду покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Корецький зазначив, що мета змін – захистити людей і водночас не допустити, щоб російські атаки паралізували роботу міст, економіки та критичної інфраструктури.