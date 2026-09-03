Корецький доручив перевірити якість шкільного харчування на місцях

(розширена новина від 19:17, додано текст після 2 абз.)

Київ. 3 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1-11 класів.

"Держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди. Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань. Також доручив Міністерству освіти зібрати зворотний зв'язок від батьків та забезпечити належне реагування", – написав Корецький в телеграм-каналі.

У свою чергу міністр освіти та науки України Андрій Бутенко повідомив, що буде здійснено моніторинг та перевірку якості організації харчування у школах.

"Отримав відповідне доручення прем'єр-міністра. Зараз разом із Держпродспоживслужбою та колегами з уряду якнайшвидше опрацьовуємо відповідні механізми", – написав він у Facebook.

За його словами, з 1 вересня безоплатним харчуванням забезпечені учні 1-11 класів. Держава забезпечує фінансування та формує вимоги до організації харчування, тоді як громади на місцях проводять закупівлі, обирають постачальників і відповідають за якість послуг.

Окремо, зазначає він, областям буде доручено збирати зворотний зв'язок від батьків.

"На критичні випадки та конкретні проблеми маємо реагувати оперативно – з'ясовувати причини та разом із відповідальними на місцях знаходити рішення", – зазначив міністр.

Раніше начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко повідомив про низький рівень харчування, яке надавалося учням однієї зі шкіл в Чернівцях.

"Сьогодні я отримав інформацію про сніданки та обіди, які були запропоновані учням 1-11 класів в одному із закладів освіти міста Чернівці. Вважаю неприпустимим нехтування якістю та безпекою харчування дітей! Тому невідкладно ініціював службову перевірку щодо конкретного інциденту і доручив розпочати позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини, починаючи із завтрашнього дня", – написав Осипенко в соцмережі Facebook в середу, 2 вересня.

Джерела: https://t.me/Koretskyi_official/389

https://www.facebook.com/ruslan.osypenko/posts/pfbid0UhsgNJJZyrVW3p51Q6R1zg8bWJPLVydPnA5Hvi6ucyg6ibkoMjofVLvgPgJY2AKfl

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122114815491425694&id=61592770822517&mibextid=wwXIfr&rdid=opCyBqCTUIloRC0G#