Сибіга: У Відні завершився літній табір для дітей працівників українських АЕС

У Відні завершився пілотний літній табір для 30 дітей із сімей працівників українських атомних електростанцій та Державної інспекції ядерного регулювання, організований МЗС України, МАГАТЕ та МЗС Австрії, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я радий бачити, що наша спільна ініціатива з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі стала реальністю", – написав Сибіга в соцмережі X.

За його словами, метою програми було дати дітям працівників, які забезпечують ядерну безпеку на українських АЕС, можливість відчути себе в безпеці, знайти нових друзів та провести час без турбот.

Сибіга висловив подяку Гроссі та міністру закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер за реалізацію ініціативи та висловив сподівання, що програма буде продовжена.