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Coca-Cola підтвердила пошкодження виробництва в Броварах, працівники не постраждали

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Виробничий об'єкт Coca-Cola у Броварах (Київська обл.) зазнав пошкоджень через удар безпілотником, повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна".

"3 вересня наш виробничий об'єкт у Броварах зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотника. Ми раді підтвердити, що всі наші працівники перебувають у безпеці та не постраждали", – розповіли в Coca-Cola.

Також у компанії додали, що наразі співпрацюють з відповідними органами влади, щоб оцінити ситуацію.

"Безпека та добробут наших працівників залишаються нашим головним пріоритетом", – резюмували в

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав атаку на завод "чітким сигналом Росії США".

#обстріл #coca #cola
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