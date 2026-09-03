Coca-Cola підтвердила пошкодження виробництва в Броварах, працівники не постраждали

Виробничий об'єкт Coca-Cola у Броварах (Київська обл.) зазнав пошкоджень через удар безпілотником, повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна".

"3 вересня наш виробничий об'єкт у Броварах зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотника. Ми раді підтвердити, що всі наші працівники перебувають у безпеці та не постраждали", – розповіли в Coca-Cola.

Також у компанії додали, що наразі співпрацюють з відповідними органами влади, щоб оцінити ситуацію.

"Безпека та добробут наших працівників залишаються нашим головним пріоритетом", – резюмували в

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав атаку на завод "чітким сигналом Росії США".