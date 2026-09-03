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ОВА відкриють "єдині вікна" та цілодобово допомагатимуть бізнесу у децентралізації складів

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Обласні військові адміністрації (ОВА) переходять у режим цілодобового функціонування, відкривають "єдине вікно" для опрацювання звернень підприємств та задіюють робочі групи для допомоги бізнесу у децентралізації складів і зберігання продукції у громадах, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"Враховуючи поточні загрози сталому функціонуванню реального сектору економіки, пов'язані із актами ворога проти централізованих місць зберігання продукції, за дорученням Президента України Володимира Зеленського у регіонах країни активовано відповідний протокол реагування ОВА", – написав Микита в Телеграм-каналі в четвер.

Він пояснив, що робочі групи надаватимуть потенційні локації та допомагатимуть оперативно розгортати роботу на них у найкоротші терміни. Для підприємств, які відкривають додаткові чи резервні потужності в інших регіонах, передбачено повний супровід на рівні областей і громад – зокрема щодо надання територій, підключення комунікацій та розв'язання логістичних питань.

Крім того, спільно з Міністерством розвитку громад та територій України й ОВА діють робочі групи з питань забезпечення логістики.

Постійні онлайн-консультації з бізнесом щодо функціонування, розширення та релокації проходитимуть щотижнево під керівництвом голів ОВА на платформі "Діалог влади та бізнесу". За необхідності кількість таких нарад збільшуватимуть.

"Де б не розташовувалися ваші виробничі потужності чи мережа зберігання продукції, ОВА готові невідкладно прийняти ваш запит та надати пропозиції щодо вирішення питань з оптимізації роботи… Ми готові до поточних викликів. Громади та регіони націлені на швидке й ефективне виконання завдань, поставлених перед нами главою держави", – додав він.

Як повідомлялося, наприкінці літа Росія посилила атаки на складську інфраструктуру в Україні. Лише за останній тиждень серпня пошкоджені чи знищені склади більшості ритейлерів: Auchan, Metro, Fozzy group, АТБ, Varus (що включає мережу магазинів "Коло"). Також знищено знищено склади "Рошен", "Аврора", "Епіцентр", "Агромат", склад з книжками видавництв "Readeat", "Vivat", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Book.ua. Як повідомив СЕО Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко агентству "Інтерфакс-Україна", за останні півроку де-факто знищено близько 80% холодних логістичних складів.

Джерело: https://t.me/zakarpatskaODA/15369

#регіони #допомога #бізнес
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