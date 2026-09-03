Уряд схвалив чотири законопроєкти для виконання зобов'язань перед ЄС та МВФ та отримання €1,45 млрд макрофіну

Уряд схвалив чотири законопроєкти для виконання зобов'язань перед ЄС та МВФ та отримання третього траншу об'ємом €1,45 млрд макрофінансової допомоги, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Сьогодні Уряд схвалив і спрямував до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання міжнародних зобов'язань та залучення зовнішнього фінансування. Це частина зобов'язань України перед ЄС та МВФ та умова для отримання третього траншу макрофінансової допомоги €1,45 млрд", – написав він у Телеграмі у четвер увечері.

Корецький перерахував схвалені законопроєкти та роз'яснив чого саме вони стосуються. "Перше. Це спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів. Також буде підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від'ємного значення ПДВ – зі 100 тис. до 1 млн грн.", – написав він.

За його словами, другий законопроєкт стосується правил трансфертного ціноутворення. Їх буде приведено у відповідність до стандартів ОЕСР та ЄС.

"Третє. Для ринків капіталу пропонуємо об'єднати ключові інституції у холдингову структуру та передбачити залучення міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс", – додав Корецький.

"Четверте. Про підвищення ефективності ВАКС шляхом запровадження одноосібного розгляду цивільних справ про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, а також адміністративних справ про застосування санкцій", – написав прем'єр.

Корецький наголосив, що від спільної результативної роботи уряду і парламенту залежить надходження до бюджету значної частини з $29,5 млрд від міжнародних партнерів.

"Розраховуємо на підтримку Верховною Радою урядових законопроєктів, необхідних для фінансової стійкості держави та забезпечення потреб оборони", – резюмував Корецький..

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/391