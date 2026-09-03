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Росіяни вдарили дроном по заводу Coca-Cola – Зеленський

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У четвер, 3 вересня, росіяни вдарили своїм дроном по заводу Coca-Cola, це чіткий сигнал Росії США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу Кока-коли. Вже Кока-кола у них такий ворог, що вони його спалюють своїми шахедами. Чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що у відповідь на цю російську тактику будуть асиметричні українські операції.

"Де б не ховались російські злочинці, їх знайдуть. І сьогодні є чергове підтвердження цього факту. Підтвердження на території Саратовського регіону", – зазначив президент.

Він також додав, що станом на сьогодні є нові сигнали, що російське небо через російську війну стало простором для дронів, а не цивільних літаків.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20698

#завод #удар #зеленський
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