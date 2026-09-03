Зеленський: будуть звільнені заступники керівників СБУ і ГУР МО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступники керівників СБУ та ГУР МО будуть звільнені після перестрілки між співробітниками структур, яка відбулася у Києві.

"І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Як повідомлялось, 2 вересня у Києві сталася перестрілка між співробітниками СБУ та ГУР МО. За даними СБУ, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку російськими спецслужбами замаху на одного з представників російської опозиції, коли зіткнулися з опором військовослужбовців.

Конфлікт пов'язують із затриманням заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова, який входить до підрозділу ГУР МО "Тимур". СБУ заявила, що Каплунов мав контакти з ФСБ та отримав завдання підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху. Сам Каплунов ці звинувачення заперечує.

Зеленський назвав збройний конфлікт між підрозділами СБУ та ГУР "абсолютно ганебною ситуацією" та доручив встановити всі обставини події.

3 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у кримінальному провадженні щодо перестрілки між СБУ та ГУР МО повідомлено дві підозри за фактами застосування вогнепальної зброї: співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР МО.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20698