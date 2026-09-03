Україна проведе перемовини з партнерами, які затримують постачання та обслуговування бойових літаків – Зеленський

Зараз літаки роблять максимум для збиття російських дронів, є завдання масштабувати можливості авіації, також Україна буде говорити з партнерами, які затримують постачання та обслуговування бойових літаків, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз саме наші літаки роблять максимум для збиття російських шадетів, особливо реактивних, повітряним силам ЗСУ та нашим дипломатам завдання масштабувати можливості нашої бойової авіації", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

"Ми будемо говорити з партнерами, з тими, хто давав обіцянки на постачання в Україну бойових літаків та відповідну спільну роботу по обслуговуванню техніки, але ще не виконав свої обов'язки", – наголосив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20698