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Генпрокурор про перестрілку: повідомлено підозри співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР

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У кримінальному провадженні щодо перестрілки між СБУ та ГУР МО повідомлено дві підозри за фактами застосування вогнепальної зброї: співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР МО, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Збройний інцидент між військовослужбовцями СБУ та ГУР МО України, який стався 1 вересня у Києві, викликав значний суспільний резонанс. За фактами застосування вогнепальної зброї двом учасникам подій повідомлено про підозру: співробітнику СБУ за ч. 2 ст. 365 КК України; військовослужбовцю ГУР МО України за ст. 348 КК України", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в четвер.

Кравченко наголосив, що у межах розслідування призначено комплекс експертиз. "Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події", – йдеться у дописі.

Він також зазначив, що завдання правоохоронців – встановити факти, перевірити дії та заяви всіх учасників та надати їм належну правову оцінку.

Слідство триває.

Як повідомлялось, 2 вересня у Києві сталася перестрілка між співробітниками СБУ та ГУР МО. За даними СБУ, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку російськими спецслужбами замаху на одного з представників російської опозиції, коли зіткнулися з опором військовослужбовців.

Конфлікт пов'язують із затриманням заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова, який входить до підрозділу ГУР МО "Тимур". СБУ заявила, що Каплунов мав контакти з ФСБ та отримав завдання підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху. Сам Каплунов ці звинувачення заперечує.

Президент Володимир Зеленський назвав збройний конфлікт між підрозділами СБУ та ГУР "абсолютно ганебною ситуацією" та доручив встановити всі обставини події.

Джерело: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1206

#підозри #гур #сбу
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