Зеленський обговорив із президенткою Перу збільшення товарообігу і дронові технології

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Перу Кейко Фухіморі, під час якої сторони обговорили розвиток торгівлі та дронові технології.

"Поговорив з президенткою Перу Кейко Фухіморі. Це наша перша розмова з моменту інавгурації пані президентки, і я привітав її з перемогою на виборах. Дякую за підтвердження того, що політика засудження російського вторгнення залишиться незмінною, і це справедливо – коли знищення життя засуджується однаково в усіх частинах світу", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

За словами глави держави, під час розмови він розповів про розроблені в Україні дронові технології та обладнання, які застосовуються для ліквідації наслідків російських ударів, зазначивши, що ці розробки можуть бути ефективними для ліквідації надзвичайних ситуацій або захисту кордонів.

Крім того, лідери обговорили питання збільшення товарообігу між країнами. Зокрема, Зеленський сподівається, що цей напрям буде посилено. Лідери домовилися продовжувати діалог на рівні команд та особисто.