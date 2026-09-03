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Одна людина загинула, 14 дістали поранень на Дніпропетровщині через атаки ворога

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Одна людина загинула, 14 дістали поранень на Дніпропетровщині через атаки ворога
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська понад 20 разів атакували 4 райони області безпілотниками та артилерією, одна людина загинула, 14 дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа щодо безпекової ситуації станом на 18:30.

"Одна людина загинула, 14 дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграмі у четвер.

Ганжа нагадав, що внаслідок удару окупантів по м. Дніпро вдень понівечено будівлю логістичної компанії та автомобілі. "Загинув 27-річний чоловік. Постраждали дев’ятеро людей. 20-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. П’ятеро чоловіків перебувають в лікарні у стані середньої тяжкості. Ще троє людей лікуватимуться вдома", – написав Ганжа. Як повідомлялося, мовиться про компанію "Нова пошта" у Дніпрі.

За даними ОВА, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська громади. Понівечені інфраструктура, гімназія, багатоповерхівки, приватні будинки. Поранень дістали четверо людей. У важкому стані до лікарні доправили 48-річну жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовані 40-річна жінка та чоловіки 20 і 22 років

У Павлоградському районі цілили по Вербківській та Богданівській громадах. Зайнялися пожежі. Постраждав 20-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості

На Синельниківщині противник завдав удару по Покровській громаді. 

#дніпропетровська #обстріли
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