Відомо вже про шістьох постраждалих у Києві через атаку БпЛА – мер

Шестеро людей постраждало через уламки БпЛА у Києві, чотирьох поранених шпиталізовано, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже шестеро постраждалих у столиці. Чотирьох поранених медики госпіталізували", – написав він у Телеграмі у четвер.

Станом на 17:10 четверга, 3 вересня, було відомо про чотирьох постраждалих у Києві внаслідок російських ударів, серед них – 12 річна дитина.

За даними Кличка, уламки впали біля проїжджої частини дороги та ще на одній локації в Голосіївському районі. Уламки БпЛА впали також на проїжджій частині у Дарницькому районі та на подвір’я приватного житлового будинку у Святошинському районі.