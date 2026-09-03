Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Відомо вже про шістьох постраждалих у Києві через атаку БпЛА – мер

1 хв читати
Додати як джерело

Шестеро людей постраждало через уламки БпЛА у Києві, чотирьох поранених шпиталізовано, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже шестеро постраждалих у столиці. Чотирьох поранених медики госпіталізували", – написав він у Телеграмі у четвер.

Станом на 17:10 четверга, 3 вересня, було відомо про чотирьох постраждалих у Києві внаслідок російських ударів, серед них – 12 річна дитина.

За даними Кличка, уламки впали біля проїжджої частини дороги та ще на одній локації в Голосіївському районі. Уламки БпЛА впали також на проїжджій частині у Дарницькому районі та на подвір’я приватного житлового будинку у Святошинському районі.

#київ #уламки
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати
Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запрова…

Читати