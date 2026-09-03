В Києві внаслідок російських атак постраждали четверо людей, серед них дитина

Станом на 17:10 четверга, 3 вересня, в Києві внаслідок російських ударів постраждали чотири людини, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Через падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Поранень зазнала 12-річна дитина", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
За даними міського голови столиці Віталія Кличка, уламки впали біля проїжджої частини дороги в Голосіївському районі.
"Із чотирьох постраждалих медики госпіталізували трьох людей. В тому числі 12-річну дівчинку", – написав Кличко в телеграм-каналі.
Він додав, що за іншою адресою у Голосіївському районі попередньо уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів.
Крім того, Святошинському районі уламки БПЛА впали на подвір’я приватного житлового будинку. Пошкоджено авто. Пожежі немає.
Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/20323
https://t.me/vitaliy_klitschko/7410