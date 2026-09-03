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Події

В Києві внаслідок російських атак постраждали четверо людей, серед них дитина

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Станом на 17:10 четверга, 3 вересня, в Києві внаслідок російських ударів постраждали чотири людини, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Через падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Поранень зазнала 12-річна дитина", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За даними міського голови столиці Віталія Кличка, уламки впали біля проїжджої частини дороги в Голосіївському районі.

"Із чотирьох постраждалих медики госпіталізували трьох людей. В тому числі 12-річну дівчинку", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що за іншою адресою у Голосіївському районі попередньо уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів.

Крім того, Святошинському районі уламки БПЛА впали на подвір’я приватного житлового будинку. Пошкоджено авто. Пожежі немає.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/20323

https://t.me/VA_Kyiv/20324

https://t.me/vitaliy_klitschko/7410

https://t.me/vitaliy_klitschko/7411

#київ #атака_бпла_рф
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