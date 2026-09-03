Індія має чітку позицію щодо необхідності закінчення війни Росії проти України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

"Ми вдячні Індії за бажання закінчити цю несправедливу війну – війну Росії проти України. Цей час точно не має бути часом війни. Потрібен мир. Це чітка позиція Індії", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що під час візиту міністра у столицю, Росія вкотре запускала реактивні "шахеди", які були створені не без допомоги Ірану.

"Завдяки нашій бойовій авіації делегація була у безпеці, бо саме українські винищувачі збивають більшість таких дронів. Сподіваємось, що інші сильні держави світу також займатимуть чітку позицію, що потрібен кінець цієї війни та надійний мир", – наголосив президент.

Сторони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству.

"Ми погоджуємось, що абсолютно неприпустимо блокувати постачання продовольства до тих регіонів, де це дуже чутливо й люди залежать від відповідних морських шляхів. Російські дії, направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання, дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини", – зауважив Зеленський.

Він наголосив на необхідності працювати разом, щоб гарантувати безпеку.