Раді пропонують встановити посилені гарантії держохорони президента та довічну державну охорону членам його сім'ї

Народні депутати пропонують Верховній Раді встановити спеціальні (посилені) гарантії державної охорони президента України, посадових осіб та довічну державну охорону членам сім’ї президента, який виконує або виконував повноваження під час війни, після припинення його повноважень (крім випадків усунення з поста в порядку імпічменту).

Відповідний законопроєкт №16009 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують поширити вимоги щодо забезпечення безпеки під час війни або воєнного стану на Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу ЗСУ, голову Служби безпеки України, керівника Служби зовнішньої розвідки України, керівника розвідувального органу Міністерства оборони та Міністра внутрішніх справ.

Крім того, законопроєкт пропонує встановити диференційовані строки державної охорони посадових осіб після припинення ними повноважень: зокрема, десять років – для членів Ставки Верховного Головнокомандувача та/або членів Ради національної безпеки і оборони України, із поширенням аналогічного режиму на голову Верховної Ради та прем’єр-міністра, які виконували повноваження у період війни.

Законопроєкт також містить норму про збільшення чисельності Управління державної охорони України з 2 993 до 5 500 осіб.

Документ пропонує внести зміни до законів України: "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про статус народного депутата України", "Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України", "Про Службу безпеки України" та "Про Національну поліцію".

Серед авторів законопроєкту – Роман Костенко (фракція "Голос"), Олександр Завітневич ("Слуга народу"), Андрій Кожем’якін ("Батьківщина").