В 16 АК спростували інформацію про успіх ворога під Вовчанськом та звітували про знищення 154 окупантів за тиждень

Інформація про нібито просування окупантів в районі міста Вовчанськ Харківської області та захоплення ними низки сіл, яку розповсюджує держава-агресор, не відповідає дійсності, повідомляє 16 армійський корпус (АК) Збройних сил України.

"За останні 6 місяців в смузі оборони 16 АК втрат позицій не допущено. Сили оборони України не тільки зупиняють спроби наступу ворога, але й відновили положення в районі н.п. Мілове та Одрадне. На сьогоднішній день противник намагається малими групами піхоти інфільтруватись вгиб оборонних порядків підрозділів 16 армійського корпусу. Такі групи своєчасно виявляються, по ним наноситься вогневе ураження", – повідомляється в телеграм-каналі корпусу в четвер.

В повідомленні зазначається, що окупанти втратили в зоні відповідальності 16 АК лише за останній тиждень 154 військових вбитими і 124 пораненими. Також знищено одну реактивну систему залпового вогню, чотири гармати, 17 одиниць спеціальної та 43 одиниці автомобільної техніки противника.

Повідомляється, що заяви противника про нібито захоплення сіл Василівка, Довжанка, Благодатне та Слизневе та "змикання вовчанського котлу" є частиною дезінформаційної кампанії, яка триває вже три місяці. "Медіа ворога створюють переможний фон, щоб видавити з інформаційного простору незручні для російської влади питання та загасити розмови про можливу мобілізацію після виборів… Головне – провести фейкові вибори, особливо – в прикордонних районах Білгородщини… Заява про "вовчанський котел" займе почесне місце в історії російської брехні поруч з "контролем Куп’янська" та "визволенням Святогорська", – наголосили в 16 АК.

Раніше OSINT-проєкт DeepState повідомив, що на цьому тижні російські окупанти мали успіх в районах сіл Бочкове Вовчанської громади Чугуївського району та Івашкине Куп’янського району на схід від Вовчанська Харківської області і що сумарно 8,14 кв км в цих районах за межами населених пунктів, які раніше були в "сірій зоні", перейшли під контроль противника. В середині серпня також повідомлялося про розширення "сірої зоні" в деяких прикордонних районах Харківської області, але це відбувалося за межами населених пунктів та про окупацію певних сіл противником не йшлося.