Київ отримав два пожежних автомобілі від Барселони – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з мером Барселони Жауме Коллбоні.

"Від початку повномасштабної війни Барселона надавала Києву всебічну допомогу. Цінною для нас є підтримка у сфері цивільного захисту та безпеки. Барселона передавала Києву пожежні авто, генератори та іншу гуманітарну допомогу. А сьогодні Київ отримав від Барселони ще два пожежних автомобілі, які посилять спроможності наших рятувальних служб", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Мер наголосив, що під час війни, коли Києву важливо оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, ці автівки допоможуть ліквідовувати наслідки обстрілів. А найголовніше – ця допомога дозволить рятувати більше життів, зокрема, під час ворожих атак.

Кличко також нагадав, що Київ і Барселона офіційно стали містами-побратимами у вересні 2022 року. Саме тоді було підписано Меморандум про взаєморозуміння, який заклав основу для розвитку партнерства в надзвичайно складний для України час.

У квітні цього року мери зустрілися в Мадриді під час Bloomberg CityLab і обговорили подальшу підтримку Києва та партнерство в майбутньому.

"Сьогодні продовжили цей діалог уже в Києві. Разом з колегою підписали новий Меморандум про співпрацю між нашими містами. Подякував меру Барселони, міській раді та всій громаді міста за послідовну підтримку Києва й України", – наголосив Кличко.