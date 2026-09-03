Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: В Україні вже розроблено прототипи швидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними БпЛА

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: В Україні вже розроблено прототипи швидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними БпЛА
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним "шахедам".

"В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблено, триває робота доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

За словами президента, учасники Ставки також детально обговорили залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами визначено конкретні строки та завдання.

"Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу", – зазначив він.

Зеленський також повідомив, що українська розвідка має інформацію про плани РФ, відповідні ресурси спрямовуються на протидію цій загрозі.

"Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджено", – додав президент.

#прототип #перехоплювачі #шахеди
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати
Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запрова…

Читати