Зеленський: В Україні вже розроблено прототипи швидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними БпЛА

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним "шахедам".

"В Україні є виробники зі спроможністю виконати це завдання. Прототипи розроблено, триває робота доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

За словами президента, учасники Ставки також детально обговорили залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами визначено конкретні строки та завдання.

"Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет, щоб гарантувати захист в умовах, коли росіяни нарощують виробництво відповідних швидкісних засобів нападу", – зазначив він.

Зеленський також повідомив, що українська розвідка має інформацію про плани РФ, відповідні ресурси спрямовуються на протидію цій загрозі.

"Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджено", – додав президент.