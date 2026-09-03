Кличко анонсував підвищення тарифів на водопостачання в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність збільшення тарифів на воду та водопостачання в столиці та про критичну ситуацію в галузі.

"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще в 2024 році. Проте це не було реалізовано. Тому галузь водопостачання опинилася сьогодні фактично на межі зупинки. Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", – написав Кличко в телеграм у четвер.

Він також заявив, що на засіданні Київської міської ради в четвер депутати мають розглянути два важливих проєкти рішень про внутрішні запозичення в державних банках для фінансування заходів Плану стійкості, які виконує місто, а також проєкт рішення "Про внесення змін до Порядку надання додаткових пільг та гарантій окремим категоріям киян у межах міської цільової програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць".

"Мають розглянути депутати і питання про збільшення статутного капіталу холдингової компанії "Київміськбуд" на 3 млрд грн, щоб компанія могла повноцінно добудувати більшість об’єктів незавершеного будівництва. Житла, на яке давно чекають багато громадян, зокрема, ветеранів війни (учасників бойових дій), осіб з інвалідністю внаслідок війни", – додав Кличко.