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Сили оборони уразили російську РЛС "Каста" на окупованій території Запоріжжя – Генштаб ЗСУ

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Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження в ході ударів 1 вересня російської РЛС "Каста".

"За результатами обєктивного контролю підтверджено влучання ударних БпЛА 1 вересня 2026 року в антену РЛС та апаратну станцію машини радіолокації радіолокаційної станції "Каста" у районі Вишневого Запорізької області", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що "Каста-2Е2" (39Н6) – мобільна трикоординатна РЛС російського виробництва для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, визначення їхніх координат та передачі даних до пунктів управління ППО противника. Виявляє літаки, вертольоти, крилаті ракети та БПЛА, зокрема ті, що летять низько.

Зона огляду за дальністю – 5-150 км, за висотою – до 6 км; дальність виявлення малорозмірного БПЛА на висоті 60 м становить 30-44 км залежно від висоти щогли антени, яку можна підіймати до 50 м.

"Орієнтовна вартість станції, залежно від комплектації, – від $60 млн", – додали в Генштабі.

#генштаб_зсу #каста #рлс
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